19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Van Kort­rijk naar… Thai­land: Kam­ping Kitsch Club trekt opnieuw naar Pat­taya in december

2018-08-21 00:00:00 - Meldpunt voor seksuele intimidatie op Kamping Kitsch Club

Archiefbeeld

Na de gesmaakte passage in 2023 keert Kamping Kitsch Club dit jaar terug naar Thailand. Op 9 december wordt de badplaats Pattaya opnieuw het decor van het extravagante festival.

De eerste editie in Thailand, twee jaar geleden, zorgde voor een ongezien feest. “We kunnen het feesten niet laten, zeker niet in Pattaya, de plek waar ik woon”, zegt MC Drummer. “Na de uitverkochte editie van toen, de grote vraag van ons publiek én de komst van Tomorrowland naar hier, organiseren wij een tweede editie. Het klimaat is ideaal en de mensen zijn altijd gastvrij en klaar voor een feestje.”

30.000 bezoekers in Kortrijk

De populariteit van het festival blijft intussen groeien. Nog in augustus lokte de editie in Kortrijk maar liefst 30.000 bezoekers, een recordaantal voor Kamping Kitsch Club.

De editie in Pattaya belooft opnieuw een mix te worden van beats, verkleedpartijen en absurde verrassingen. Tickets kosten 690 baht, goed voor een hele avond feest. De organisatie belooft ook uitgebreide online verslaggeving via de officiële sociale media.

KKC Pattaya
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kamping Kitsch Club

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

K3

Ophef rond AI-beelden van K3-meisjes in bikini op Kamping Kitsch Club
Kamping kitsch

Kamping Kitsch in Kortrijk lokt 30.000 bezoekers voor grootste verkleedfeest van de Lage Landen
Politiezone VLAS

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Cleymans zingt Spring

"Cleymans zingt Spring" aangekondigd voor Kamping Kitsch Club Kortrijk
Whats App Image 2024 08 18 at 11 54 24

Uitverkocht Kamping Kitsch Club trekt ruim 27.000 bezoekers
2023-08-20 00:00:00 - Politie verwijdert 60 bezoekers Kamping Kitsch Club voor drugsbezit

Politie verwijdert 60 bezoekers Kamping Kitsch Club voor drugsbezit
Aanmelden