De populariteit van het festival blijft intussen groeien. Nog in augustus lokte de editie in Kortrijk maar liefst 30.000 bezoekers, een recordaantal voor Kamping Kitsch Club.

De editie in Pattaya belooft opnieuw een mix te worden van beats, verkleedpartijen en absurde verrassingen. Tickets kosten 690 baht, goed voor een hele avond feest. De organisatie belooft ook uitgebreide online verslaggeving via de officiële sociale media.