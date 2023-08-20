Van Kortrijk naar… Thailand: Kamping Kitsch Club trekt opnieuw naar Pattaya in december
Na de gesmaakte passage in 2023 keert Kamping Kitsch Club dit jaar terug naar Thailand. Op 9 december wordt de badplaats Pattaya opnieuw het decor van het extravagante festival.
De eerste editie in Thailand, twee jaar geleden, zorgde voor een ongezien feest. “We kunnen het feesten niet laten, zeker niet in Pattaya, de plek waar ik woon”, zegt MC Drummer. “Na de uitverkochte editie van toen, de grote vraag van ons publiek én de komst van Tomorrowland naar hier, organiseren wij een tweede editie. Het klimaat is ideaal en de mensen zijn altijd gastvrij en klaar voor een feestje.”
30.000 bezoekers in Kortrijk
De populariteit van het festival blijft intussen groeien. Nog in augustus lokte de editie in Kortrijk maar liefst 30.000 bezoekers, een recordaantal voor Kamping Kitsch Club.
De editie in Pattaya belooft opnieuw een mix te worden van beats, verkleedpartijen en absurde verrassingen. Tickets kosten 690 baht, goed voor een hele avond feest. De organisatie belooft ook uitgebreide online verslaggeving via de officiële sociale media.