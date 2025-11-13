Opmerkelijk: Kamping Kitch Club vervroegt zijn ticketverkoop om verhoogde BTW te vermijden
Het Kortrijkse festival Kamping Kitch Club vervroegt zijn ticketverkoop naar begin december met een erg actuele reden. Het festival doet dat om een hogere btw op tickets te vermijden. Door de begrotingsmaatregelen zou de btw op een festivalticket verhogen van zes naar twaalf procent, en dat wil de organisatie zo omzeilen.
Traditioneel start de ticketverkoop van Kamping Kitsch Club op Valentijn, maar door de nieuwe begrotingsmaatregelen zou dat betekenen dat het festival geen 6 maar 12 procent btw moet betalen op de verkoop van tickets. De maatregel gaat in vanaf 1 januari en daarom wil de organisatie de ticketverkoop nu vervroegen.
"Vanaf 3 december om 12 uur kan je pre-btw-tickets kopen, want als eerste festival geven wij een krachtig signaal en zeggen we luid en duidelijk nee tegen de btw-verhoging op eventtickets"
"Omdat we allemaal weten hoe kostelijk het leven is, schakelen we nu sneller in onze ticketverkoop en bieden we nog tot 31 december middernacht kaartjes voor het vijftiende verjaardagsfeest van Kamping Kitsch Club tegen 6 procent btw", klinkt het bij de organisatie.
De vijftiende editie van Kamping Kitsch Club vindt plaats op zaterdag 22 augustus op de Lange Munte in Kortrijk. Tickets zijn vanaf 43 euro te koop via www.kampingkitschclub.be ."
Tot en met woensdag 31 december 2025 middernacht zeggen we 'NEE tegen de btw' en betaal je slechts 6 procent belasting op je tickets."