"Omdat we allemaal weten hoe kostelijk het leven is, schakelen we nu sneller in onze ticketverkoop en bieden we nog tot 31 december middernacht kaartjes voor het vijftiende verjaardagsfeest van Kamping Kitsch Club tegen 6 procent btw", klinkt het bij de organisatie.



De vijftiende editie van Kamping Kitsch Club vindt plaats op zaterdag 22 augustus op de Lange Munte in Kortrijk. Tickets zijn vanaf 43 euro te koop via www.kampingkitschclub.be ."