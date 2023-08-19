Op sociale media veroorzaken de beelden commotie omdat heel wat mensen ze ongepast vinden. De organisatie biedt daarom haar excuses aan. "Als organisatie nemen wij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en we willen duidelijk stellen dat Studio 100 en K3 hier op geen enkele manier bij betrokken waren", zegt woordvoerder Kurt Frederickx.

"Kamping Kitsch Club is een inclusief festival waar plaats is voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Humor en zelfrelativering maken deel uit van onze identiteit, maar ook daar zijn grenzen. We betreuren dit voorval ten zeerste, want als iemand zich gekwetst voelt, staat dat haaks op de waarden die wij als organisatie willen uitdragen", klinkt het verder. "We zullen er op letten dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."