Kamping Kitsch Club verwelkomt twee debutanten en ziet dit West-Vlaams duo terugkeren
Kamping Kitsch Club heeft de eerste lading nieuwe namen bekendgemaakt voor zijn jubileumeditie komende zomer. Regi en Nathalie Meskens staan op zaterdag 22 augustus voor het eerst op het podium van het festival op De Lange Munte in Kortrijk. Ook Preuteleute en Sylver zijn van de partij.
Het festival viert dit jaar zijn vijftiende editie en breidt daarvoor de affiche verder uit. Eerder werd al Effe Serieus aangekondigd, het duo achter de populaire feesthit Baila de Gasolina. Met de nieuwe namen krijgt de zogenaamde Mijn Stage er enkele opvallende debutanten bij.
Regi staat voor het eerst achter de draaitafels van Kamping Kitsch Club. Ook actrice en zangeres Nathalie Meskens maakt haar opwachting.
Oude bekenden
“Goed nieuws voor wie nooit aan tickets raakte: Preuteleute komt deze zomer naar de Mijn Stage voor een liveset. Dat noemen wij een verjaardag vieren in stijl”, klinkt het bij de organisatie.
Preuteleute stond zes jaar geleden al eens op het festival en staat bekend om z'n meezingers in West-Vlaams dialect. Ook Sylver, met Wout Van Dessel en Silvy De Bie, keert terug naar Kortrijk met danceclassics als Turn the Tide en Forgiven.