Het festival viert dit jaar zijn vijftiende editie en breidt daarvoor de affiche verder uit. Eerder werd al Effe Serieus aangekondigd, het duo achter de populaire feesthit Baila de Gasolina. Met de nieuwe namen krijgt de zogenaamde Mijn Stage er enkele opvallende debutanten bij.

Regi staat voor het eerst achter de draaitafels van Kamping Kitsch Club. Ook actrice en zangeres Nathalie Meskens maakt haar opwachting.