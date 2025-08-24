De organisatie zelf noemt het in Kamping Kitsch termen 'gestoord', het aantal tickets dat ze nu al verkopen. Normaal start de verkoop pas in februari, maar omdat de btw-verhoging vanaf januari ingaat nam Kamping Kitsch de vlucht vooruit. Sowieso is de prijs iets hoger door de stijgende kosten en de organisatie wou daar de maatregel van de Arizona-regering niet nog eens bovenop. Vorig jaar trok het festival meer dan 30.000 bezoekers.