Kortrijk

Ver­vroeg­de tic­ket­ver­koop Kam­ping Kitsch is gestoord’ succes

De ticketverkoop voor het zomerfestival Kamping Kitsch in Kortrijk overtreft alle verwachtingen, op enkele uren tijd zijn al meer dan de helft van alle tickets de deur uit. De voorverkoop startte vanmiddag al, zo wil de organisatie de btw-verhoging op festivaltickets omzeilen. Die gaat van zes naar twaalf procent.

De organisatie zelf noemt het in Kamping Kitsch termen 'gestoord', het aantal tickets dat ze nu al verkopen. Normaal start de verkoop pas in februari, maar omdat de btw-verhoging vanaf januari ingaat nam Kamping Kitsch de vlucht vooruit. Sowieso is de prijs iets hoger door de stijgende kosten en de organisatie wou daar de maatregel van de Arizona-regering niet nog eens bovenop. Vorig jaar trok het festival meer dan 30.000 bezoekers.

Kamping Kitsch in Kortrijk lokt 30.000 bezoekers voor grootste verkleedfeest van de Lage Landen
