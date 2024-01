Je hebt het zelf misschien ook al eens gezien: een roze of oranje gloed in de lucht, zoals in de bovenstaande video. In de nacht van 4 op 5 januari heeft een inwoner uit Waregem de video doorgestuurd naar het UFO-meldpunt. "Dit type lichtpollutie is goed bekend bij het meldpunt", klinkt het.