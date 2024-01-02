Meer UFO-meldingen, maar zelden buitenaards
Het Belgisch UFO-meldpunt kreeg vorig jaar 237 meldingen van vreemde lichtverschijnselen, bijna de helft meer dan het jaar ervoor. Toch blijkt de verklaring meestal niet buitenaards.
De toename van het aantal meldingen doet vermoeden dat drones een grote rol spelen, maar dat blijkt niet het geval. Slechts 11 meldingen konden uiteindelijk aan drones gelinkt worden.
In de meeste gevallen ging het om andere, goed verklaarbare fenomenen. Zo worden dynamische lichtspots regelmatig verward met ongeïdentificeerde objecten. Ook het lozen van brandstof door raketten zorgt soms voor spectaculaire beelden aan de hemel.
Spiegelbeeld van lampen aan het Belfort
In totaal kwamen er 31 meldingen uit West-Vlaanderen. Een opvallende melding van bij ons dateert van 25 maart 2025. In Brugge werden toen drie witte bollen aan de hemel gesignaleerd. Na onderzoek bleek het te gaan om een omgekeerd spiegelbeeld van de lampen van een straatarmatuur aan het Belfort.