In eerste instantie werd het trio door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag en schuldig verzuim. Een week later werd die kwalificatie uitgebreid naar roofmoord. Dat zou betekenen dat het geweld gepleegd werd om D. te kunnen bestelen of om na de diefstal te kunnen vluchten. De verdachten zouden onder andere met een fiets en met kledij aan de haal gegaan zijn.

Nigel D. en Tyson S. bleken op dat vlak niet aan hun proefstuk toe te zijn. Zo werden ze in januari 2022 al tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een diefstal met geweld in Wingene. Het slachtoffer liep een neusbreuk en een hersenschudding op. De verdachten en hun toenmalige kompanen konden niet verkroppen dat hij bij de politie loslippig was geweest over hun drugsactiviteiten. Bovendien maakten ze 15 euro en zijn smartphone buit. In december 2024 kwam daar voor een reeks winkeldiefstallen nog een jaar effectieve gevangenisstraf bij. In de Colruyt van Tielt maakten D. en S. steevast tabak buit.

Zoals gebruikelijk werd van de verdachten een psychiatrisch verslag opgesteld. Tijdens hun onderzoek kwamen de deskundigen tot de conclusie dat Marco V. ontoerekeningsvatbaar is. Zo zou de verdachte een erg laag IQ hebben. In die omstandigheden werd V. begin januari 2025 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. Later besliste de KI om hem vrij te laten onder voorwaarden. Tyson S. en Nigel D. zitten wel nog steeds in voorhechtenis.