Twee twintigers zijn op weg naar het West-Vlaamse hof van assisen op verdenking van een roofmoord in Tielt. Brandon D. (24) werd in de zomer van 2023 doodgeslagen in zijn studio. Over de mogelijke internering van een derde verdachte buigt de Brugse raadkamer zich op 3 februari.
Het levenloze lichaam van Brandon D. (24) werd op vrijdagochtend 11 augustus 2023 aangetroffen in zijn studio in Tielt. Het was snel duidelijk dat de twintiger met geweld om het leven was gebracht. Het slachtoffer incasseerde heel wat slagen op zijn hoofd. Marco V. (25) was al naar een advocaat gestapt en gaf zichzelf aan bij de politie. Vervolgens werden ook Nigel D. (27) en Tyson S. (29) als verdachten opgepakt.
Tijdens het onderzoek bekenden de drie verdachten dat ze klappen uitdeelden, maar ze ontkennen dat het de bedoeling was om hun kameraad van het leven te beroven. Het onderzoek bracht echter nooit een duidelijk motief of aanleiding aan het licht. Het bleef ook onduidelijk wie de ernstigste slagen zou toegebracht hebben. Ten slotte beweerden de verdachten ook dat het slachtoffer nog leefde toen ze hem in de loop van woensdagnacht achterlieten.
Niet aan hun proefstuk
In eerste instantie werd het trio door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag en schuldig verzuim. Een week later werd die kwalificatie uitgebreid naar roofmoord. Dat zou betekenen dat het geweld gepleegd werd om D. te kunnen bestelen of om na de diefstal te kunnen vluchten. De verdachten zouden onder andere met een fiets en met kledij aan de haal gegaan zijn.
Nigel D. en Tyson S. bleken op dat vlak niet aan hun proefstuk toe te zijn. Zo werden ze in januari 2022 al tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een diefstal met geweld in Wingene. Het slachtoffer liep een neusbreuk en een hersenschudding op. De verdachten en hun toenmalige kompanen konden niet verkroppen dat hij bij de politie loslippig was geweest over hun drugsactiviteiten. Bovendien maakten ze 15 euro en zijn smartphone buit. In december 2024 kwam daar voor een reeks winkeldiefstallen nog een jaar effectieve gevangenisstraf bij. In de Colruyt van Tielt maakten D. en S. steevast tabak buit.
Zoals gebruikelijk werd van de verdachten een psychiatrisch verslag opgesteld. Tijdens hun onderzoek kwamen de deskundigen tot de conclusie dat Marco V. ontoerekeningsvatbaar is. Zo zou de verdachte een erg laag IQ hebben. In die omstandigheden werd V. begin januari 2025 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. Later besliste de KI om hem vrij te laten onder voorwaarden. Tyson S. en Nigel D. zitten wel nog steeds in voorhechtenis.
Dossier gaat naar Gent
Het parket wil S. en D. voor het hof van assisen brengen voor roofmoord. De verdediging verzette zich dinsdagochtend in de Brugse raadkamer niet tegen die verwijzing. Het dossier zal dus overgemaakt worden aan de procureur-generaal, waarna de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling het duo naar het West-Vlaamse assisenhof kan sturen. In afwachting van hun assisenproces blijven Tyson S. en Nigel D. in de gevangenis.
Ook Marco V. moest dinsdag voor de raadkamer in Brugge verschijnen, maar de verdediging wil eerst schriftelijk standpunt innemen over de zaak. Het parket zal aan de raadkamer vragen om V. te interneren, maar daar leggen zijn advocaten Elisabeth Vanpeteghem en Thomas Vandemeulebroucke zich niet bij neer. Volgens de verdediging zouden de deskundigen immers geoordeeld hebben dat hun cliënt geen gevaar voor de maatschappij zou vormen, wat wel een voorwaarde voor een internering is. Daarom zullen ze wellicht aansturen op de buitenvervolgingstelling. De raadkamer zal zich op 3 februari over de kwestie buigen.