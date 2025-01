Marco V. (23) zit al anderhalf jaar in de cel, samen met twee vrienden, op verdenking van roofmoord. Zij zouden eind augustus 2023 Brandon Dewulf (24) bestolen en daarna geslagen hebben in z'n studio in de Kasteelstraat in Tielt. De jonge papa overleefde de klappen niet. De drie blijven volhouden dat Brandon nog leefde toen ze vertrokken.

Het parket hield al twee keer Marco’s vrijlating onder elektronisch toezicht tegen. Maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt nu anders. Volgens de gerechtspsychiater is de jongeman uit Tielt ontoerekeningsvatbaar en ongevaarlijk. Nigel D. (25) en Tyson S. (27), de twee andere verdachten in de zaak, blijven aangehouden.