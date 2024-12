De twintiger zit sinds augustus vorig jaar in de cel op verdenking van roofmoord. Hij zou een jongeman van 24 gedood hebben in z'n studio in de Kasteelstraat in Tielt. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder hield het parket al eens zijn vrijlating onder elektronisch toezicht tegen. Volgens een gerechtspsychiater is de jongeman uit Tielt ontoerekeningsvatbaar. De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet nu binnen de twee weken een beslissing nemen. Twee andere verdachten in de zaak blijven aangehouden.