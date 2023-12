In Kortrijk is de nieuwe tunnel aan het station geopend. Eindelijk, na vier jaar werken en heel wat verkeersproblemen. De ondergrondse doorgang op één van de drukste punten van de binnenstad moet voor vlotter en veiliger verkeer zorgen. De opening is ook goed nieuws voor bewoners en scholen in de buurt. Door de jarenlange werken kregen die af te rekenen met zwaar verkeer. De tunnel kost zo’n 18 miljoen euro.