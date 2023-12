Het gaat om een tijdelijke aanleg in steenslag, aangezien de definitieve aanleg in voorjaar 2024 van start gaat. Maar het laat wel terug toe dat de actieve weggebruiker, net als de auto’s, van noord naar zuid kan en omgekeerd zonder een omleiding te moeten volgen. De gemaakte verbinding start aan het zebrapad in de Minister Tacklaan ter hoogte van rotonde Panorama en loopt via de toekomstige fiets-bustunnel naar de Zandstraat. Er is dan een splitsing in de vorm van een 'Y' waarbij je ofwel naar de kant Conservatoriumplein / H. Consciencestraat kan ofwel naar de kant Magdalenastraat.