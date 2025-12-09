“Trekpleisters verdwijnen”: geen openluchtbad én geen museum in meerjarenplan Izegem
Nu ook Izegem het meerjarenplan heeft goedgekeurd, is bevestigd dat het museum Eperon d’Or omgevormd wordt tot een verhalenhuis, waar ook de bibliotheek zal zitten. De verwoede pogingen van de oppositie om het museum te redden, mochten niet baten. Ook investeert de stad in een nieuw zwembad, maar dat wordt geen openluchtbad.
Dat Eperon d'Or dan toch geen museum blijft, is een besparingsoperatie volgens het stadsbestuur. "Momenteel hebben we het museum én de bibliotheek. Samen draaien ze een verlies van 1,5 miljoen euro. Al weet ik ook dat je daar geen winsten kan maken", vertelt burgemeester Kurt Grymonprez. Het museum maakt dus plaats voor een verhalenhuis waarin de bibliotheek en de erfgoedwerking hun intrek nemen.
Maar volgens de N-VA oppositie zal de sluiting van Eperon d’Or als museum slechts 17.000 euro per jaar opleveren.
De gemeenteraad in Izegem, met in het midden een verwijzing naar het schoenenmuseum.
Pauzeknop?
Tijdens de gemeenteraad stelt de oppositie voor om even de pauzeknop in te drukken om dan samen in januari een gedragen meerjarenplan op te stellen. Maar de uitgestoken hand wordt afgewezen.
Er komt in het meerjarenplan een nieuw zwembad, maar het openluchtbad sluit definitief. Ook de plannen voor een evenementenhal worden afgevoerd. "Het zijn keuzes die Izegem totaal zullen veranderen. Grote trekpleisters zullen verdwijnen", zegt Julie Vandewatere van Vooruit-Groen. De kunstacademie met zo’n 2000 leerlingen krijgt een nieuw onderkomen op de Strobbe-site.
Schulden stijgen
De meerderheid zegt zich vooral te willen richten op de kerntaken, zoals mobiliteit, netheid en zorg. De komende jaren zal de stad ook schulden maken. "Als je projecten realiseert, moet je schulden maken. De schuldengraad gaat omhoog, maar blijft wel betaalbaar binnen de zes jaar", benadrukt de burgemeester.