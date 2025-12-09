Dat Eperon d'Or dan toch geen museum blijft, is een besparingsoperatie volgens het stadsbestuur. "Momenteel hebben we het museum én de bibliotheek. Samen draaien ze een verlies van 1,5 miljoen euro. Al weet ik ook dat je daar geen winsten kan maken", vertelt burgemeester Kurt Grymonprez. Het museum maakt dus plaats voor een verhalenhuis waarin de bibliotheek en de erfgoedwerking hun intrek nemen.

Maar volgens de N-VA oppositie zal de sluiting van Eperon d’Or als museum slechts 17.000 euro per jaar opleveren.

