Verschillende gemeenten hebben hun meerjarenplan voorgesteld, onder meer Moorslede, Gistel en Hooglede.
De gemeente Moorslede gaat de komende jaren bijna 23 miljoen euro investeren. Het grootste deel daarvan gaat naar een nieuw administratief centrum, omdat het huidige gemeentehuis niet meer voldoet.
Nieuw administratief centrum in Moorslede
Het nieuwe administratieve centrum kost meer dan 7,5 miljoen euro. Moorslede zet ook fors in op wegenwerken en de aanleg van fiets- en voetpaden. Ook duurzaam waterbeheer, en de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels is belangrijk, goed voor 2,5 miljoen euro.
500.000 euro gaat naar de site van het voormalige Dadipark in Dadizele, daar komt een publiek landschapspark als groene long van de gemeente.
"Het plan combineert ambitie en realisme, met een focus op dienstverlening, duurzaamheid, leefkwaliteit van de inwoners en zorg en welzijn voor iedereen. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur (patrimonium en openbare werken). Het geheel rust op een gezond financieel beleid en een goed functionerende organisatie. Dat is de basis om onze ambities waar te maken, " zegt burgemeester Sherley Beernaert.
Gistel investeert 17 miljoen euro
De stad Gistel investeert de komende jaren 17 miljoen euro. Twee miljoen gaat naar een nieuw veiligheidsgebouw waar de brandweer en de politie terecht kunnen. Drie en een half miljoen gaat naar een nieuw welzijnshuis. Er komt ook een nieuwe site voor de technische diensten van de stad. Het stadsbestuur investeert ook fors in de heraanleg van straten en fietsinfrastructuur, zoals de Dullaertweg, de Brugse Baan (fase 2) en de Pastoriestraat in Zevekote.
Burgemeester Gauthier Defreyne benadrukt het evenwicht tussen ambitie en verantwoordelijkheid: “Het meerjarenplan is geen optelsom van losse projecten, maar een samenhangend verhaal. We investeren gericht in wat onze stad nodig heeft, houden de financiën gezond en verlagen tegelijk de belastingen voor wie werkt. Dat is volgens ons verantwoord besturen.”
Opvallend is dat het stadsbestuur er voor kiest om de belastingdruk op arbeid voor de inwoners te verlagen. De aanvullende personenbelasting daalt in deze legislatuur van 7,2 procent naar 7 procent.
Nieuwe kinderopvang voor Hooglede en Gits
Zowel Gits als Hooglede krijgt een nieuwe kinderopvang, ook de Chiro krijgt een nieuwe locatie en de gemeente werkt verder aan de verkeersveiligheid. "De vrachtwagensluis is al genoegzaam bekend. We blijven inzetten op duurzame mobiliteit, toegankelijke voet- en fietspaden, parkeerruimte, ….. In die context behoort zeker de aanpak van de Kleine Stadenstraat, meer bepaald het stuk tussen de Schoolstraat en de Markt. Een breder voetpad waar er veilig kan langs gewandeld worden, is daar noodzakelijk," staat in het plan te lezen.
Hooglede verlaagt de aanvullende personenbelasting. Dat zal in twee stappen verlopen: van 8 procent naar 7,9 en in 2029 naar 7,8. De gemeente gaat ook de grondlasten hervormen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Volgens het gemeentebestuur verandert daarbij niets voor 98 procent van de inwoners.