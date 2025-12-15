Het nieuwe administratieve centrum kost meer dan 7,5 miljoen euro. Moorslede zet ook fors in op wegenwerken en de aanleg van fiets- en voetpaden. Ook duurzaam waterbeheer, en de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels is belangrijk, goed voor 2,5 miljoen euro.

500.000 euro gaat naar de site van het voormalige Dadipark in Dadizele, daar komt een publiek landschapspark als groene long van de gemeente.

"Het plan combineert ambitie en realisme, met een focus op dienstverlening, duurzaamheid, leefkwaliteit van de inwoners en zorg en welzijn voor iedereen. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur (patrimonium en openbare werken). Het geheel rust op een gezond financieel beleid en een goed functionerende organisatie. Dat is de basis om onze ambities waar te maken, " zegt burgemeester Sherley Beernaert.