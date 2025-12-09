Koksijde trekt de komende zes jaar de kaart van investeringen. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 voorziet de gemeente 140 miljoen euro voor onder meer een nieuw zwembad, wegenwerken, natuurprojecten en extra ontmoetingsplekken. Daarmee investeert Koksijde opvallend meer dan andere kustgemeenten.
Een van de grootste blikvangers is de bouw van een nieuw 50 meterzwembad en een sporthal in Koksijde-Dorp. De werken starten volgens de planning in 2027. Het project, goed voor 18 miljoen euro, omvat ook een tweelaagse sporthal met indoorpadelterreinen.
Daarnaast investeert de gemeente stevig in straten en pleinen. Zo worden de zeedijken en verschillende pleinen in Oostduinkerke, Koksijde-Bad en Sint-Idesbald tussen 2028 en 2030 vernieuwd. Ook de Koninklijke Baan krijgt een grondige make-over. Over een periode van zes jaar wordt daar bijna 18 miljoen euro in geïnvesteerd, met aandacht voor veiligere fietspaden, oversteken en extra groen.
Wijken, natuur en ontmoeting
Ook verschillende woonwijken worden aangepakt. De Silicowijk in Koksijde-Dorp krijgt nieuwe wegen, rioleringen en fietspaden. In Koksijde-Bad staat het Quartier Sénégalais op de planning, met aandacht voor wonen en erfgoed.
Daarnaast maakt Koksijde werk van meer en toegankelijkere natuur. Er komt extra investering in strand- en duinbeleving, nieuwe wandel- en fietsroutes en de verdere uitbouw van het natuurpark Hoge Duinen. Voor recreatieve infrastructuur in natuurgebieden is meer dan een half miljoen euro voorzien.
De gemeente investeert ook in sociale cohesie. In Wulpen en Oostduinkerke-Dorp komen nieuwe gemeenschapszalen, terwijl de Silicowijk een buurthuis krijgt. Voor jeugd en scouts is er samen ruim 1 miljoen euro uitgetrokken, inclusief een urban speelzone tegen 2029.
Meer dan het dubbele van andere kustgemeenten
Volgens burgemeester Sander Loones is het investeringsniveau uitzonderlijk hoog. “De komende jaren plannen we 140 miljoen euro aan investeringen, goed voor 6.376 euro per inwoner. Dat is bijna het dubbele van andere kustgemeenten”, zegt Loones. “Die inspanning is nodig om onze achterstand in te halen én opnieuw op kop te lopen.”
Ook veiligheid blijft een aandachtspunt, met extra middelen voor brandweer, politie en de strijd tegen drugs. Daarnaast worden budgetten voorzien voor voetpaden, rioleringen, straatmeubilair en structureel onderhoud.