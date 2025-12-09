Een van de grootste blikvangers is de bouw van een nieuw 50 meterzwembad en een sporthal in Koksijde-Dorp. De werken starten volgens de planning in 2027. Het project, goed voor 18 miljoen euro, omvat ook een tweelaagse sporthal met indoorpadelterreinen.

Daarnaast investeert de gemeente stevig in straten en pleinen. Zo worden de zeedijken en verschillende pleinen in Oostduinkerke, Koksijde-Bad en Sint-Idesbald tussen 2028 en 2030 vernieuwd. Ook de Koninklijke Baan krijgt een grondige make-over. Over een periode van zes jaar wordt daar bijna 18 miljoen euro in geïnvesteerd, met aandacht voor veiligere fietspaden, oversteken en extra groen.