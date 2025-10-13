10°C
Meer­ja­ren­plan: Zon­ne­be­ke inves­teert bij­na 25 mil­joen euro, voor elke deel­ge­meen­te wat wils

Foto Zonnebeke college

Het gemeentebestuur van Zonnebeke heeft zijn meerjarenplan 2026–2031 voorgesteld. In totaal investeert de Westhoekgemeente bijna 25 miljoen euro in zijn dorpen, inwoners en dienstverlening.

Het meerjarenplan vertaalt zich in zichtbare projecten in elke deelgemeente: de opening van de nieuwe begraafplaats in Zandvoorde en aanleg van het fietspad Zandvoorde–Geluveld, de verdere uitbouw van de campus opgroeien in Geluveld en renovatie van sportinfrastructuur in Beselare, de nieuwe invulling van oude brandweerkazerne, aanpassingen jeugdvoorzieningen in Passendale en publiek private samenwerking voor sport. En ook de oplevering van Villa Zonnedaele, vernieuwing en aanpassingen concessie Koklikoo, bouw van de kleuterschool, vernieuwing crypte en nevenbestemming van de kerk in Zonnebeke.

Klimaat en mobiliteit

Burgemeester Koen Meersseman: “Zonnebeke vergroent haar publieke ruimte via een bomenplan, ontharding en biodiversiteitsprojecten, en zet volop in op klimaatadaptatie. Tegelijk wordt verder geïnvesteerd in veilige fietspaden, trage wegen en duurzame mobiliteit. Samen met de het gewest en de provincie worden enkele fietssnelwegen aangepakt. De N8 doorheen Geluveld is net opgeleverd en de Stroroute wordt volgend jaar aangepakt door de provincie.”

Eed Koen Meersseman Zonnebeke
Nieuws

Burgemeester Koen Meersseman van Zonnebeke: "ik geniet ervan om mensen te ontmoeten tijdens mijn zitdag"

Wegen, waterbeheer, onderwijs en jeugd

Voor landelijke wegen is meer dan 3 miljoen euro voorzien. Ook waterbeheer blijft een prioriteit, met veel geplande rioleringswerken. En ook onderwijs en jeugd krijgen een prominente plaats. “Er wordt bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe, multifunctionele scholen in Zonnebeke en Geluveld, met steun van de Vlaamse overheid. De nieuwe speelplaatsen en sportinfrastructuur in deze school moet ook door derden te gebruiken zijn. Daarnaast willen we inzetten op bijkomende plaats voor voorschoolse opvang vb. schuttershuis speelplein Beselare en begeleid wonen in de directeurswoning, onder meer in samenwerking met Thuiswest.”

Belastingen

De belastingvoeten blijven gelijk. Enkel voor alleenstaanden en eenoudergezinnen wordt een beperkte correctie naar beneden toe doorgevoerd van 75€ naar 60€, wel met indexering vanaf 2026 . “Met dit meerjarenplan wil Zonnebeke samen met inwoners, verenigingen en partners bouwen aan een warme en veerkrachtige gemeente. Het plan is geen eindpunt, maar een uitnodiging tot samenwerking en betrokkenheid.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Meerjarenplan

