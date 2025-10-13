Wegen, waterbeheer, onderwijs en jeugd

Voor landelijke wegen is meer dan 3 miljoen euro voorzien. Ook waterbeheer blijft een prioriteit, met veel geplande rioleringswerken. En ook onderwijs en jeugd krijgen een prominente plaats. “Er wordt bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe, multifunctionele scholen in Zonnebeke en Geluveld, met steun van de Vlaamse overheid. De nieuwe speelplaatsen en sportinfrastructuur in deze school moet ook door derden te gebruiken zijn. Daarnaast willen we inzetten op bijkomende plaats voor voorschoolse opvang vb. schuttershuis speelplein Beselare en begeleid wonen in de directeurswoning, onder meer in samenwerking met Thuiswest.”

Belastingen

De belastingvoeten blijven gelijk. Enkel voor alleenstaanden en eenoudergezinnen wordt een beperkte correctie naar beneden toe doorgevoerd van 75€ naar 60€, wel met indexering vanaf 2026 . “Met dit meerjarenplan wil Zonnebeke samen met inwoners, verenigingen en partners bouwen aan een warme en veerkrachtige gemeente. Het plan is geen eindpunt, maar een uitnodiging tot samenwerking en betrokkenheid.”