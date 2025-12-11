Louis Vanderbeken, burgemeester Deerlijk: “Onze grootste budgetten gaan naar toekomstbestendige infrastructuur. Onder andere het langverwachte buurthuis in Sint-Lodewijk zit er aan te komen. En tegen het einde van de legislatuur plannen wij ook de start van de bouwwerken aan een nieuw ontmoetingscentrum d'Iefte. Daarnaast hebben wij ook nog een groot project met de uitbreiding van ons gemeentehuis. En uiteraard ook het Centrumpark, er is daar al veel over gezegd. Dat gaat al jaren mee, maar wij hopen toch om tegen eind 2026 aan de slag te kunnen met de sloop en de sanering.“

Centrumpark

Het Centrumpark komt er op de plaats waar nu de oude brandweerkazerne is. Maar er zijn nog meer plannen. “Een aantal opvallende zaken: wij willen het budget voor de fietspaden tegen het einde van de legislatuur verdubbelen. We willen daar heel fors in investeren. Wij willen ook samen met onze politiezone op zoek gaan naar een vast wijkcommissariaat. Ook in het Gaverdomein en het Gaverkasteel zijn wij van plan om heel wat werken uit te voeren.”

Op het Gaverdomein komt een nieuwe sporthal. De plannen zullen de komende jaren worden uitgewerkt, zodat de bouw in de volgende legislatuur mogelijk wordt.