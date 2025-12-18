3°C
Aanmelden
Nieuws
Zuienkerke

Meer­ja­ren­plan Zui­en­ker­ke: gemeen­te inves­teert de komen­de zes jaar negen mil­joen euro

Zuienkerke

Zuienkerke investeert de komende zes jaar negen miljoen euro. Dat is anderhalf miljoen meer dan zes jaar geleden, zegt burgemeester Annelies Dewulf (Lijst Burgemeester).

Het grootste project dat op stapel staat in Zuienkerke is de grondige renovatie van het ontmoetingscentrum De Bommel in een voormalige school in deelgemeente Nieuwmunster. Het dorpsgezicht is beschermd en dus blijft de voorgevel bestaan. Maar voor de rest wordt het gebouw helemaal gestript. Voor de studie en de bouw trekt de gemeente 1,2 miljoen euro uit.

Rioleringswerken

Er gaat nog eens 1,2 miljoen naar rioleringswerken in de Oostendse Steenweg. De renovatie en instandhoudingswerken van vier beschermde kerken zal de gemeente 800.000 euro kosten. Volgend jaar al starten ze met de renovatie van het ijzeren hekken rond de kerk in Houtave.

Er gaat elk jaar ook 120.000 euro naar de brandweer en 665.00 naar de politie.

Heikel punt

Heikel punt in de landelijke gemeente is de doortocht in Zuienkerke dorp. De weg is te smal voor de vele grote landbouwvoertuigen die er passeren. Het huidige bestuur kiest ervoor om geen ring aan te leggen. Ze willen wel mee helpen investeren om de gewestweg anders in te richten zodat het daar veiliger wordt voor fietsers.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Meerjarenplan

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven
Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gevangenis brugge

Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
20251223 samenwerking welszijnsvereniging

Poperinge, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle bundelen krachten voor publieke ouderenzorg
Pannenkoek3

ABS serveert pannenkoeken met Belgische suiker: "Voeding is meer dan platte commerce”
Drugslabo

CD&V wil woningen van drugsdealers een jaar sluiten
gevangenis grondslaper

Aantal grondslapers daalt licht, maar overbevolking in gevangenissen blijft acuut
Visnet

Klimaatorganisatie wil verbod op flyshoot visserij voor onze kust
Aanmelden