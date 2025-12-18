Het grootste project dat op stapel staat in Zuienkerke is de grondige renovatie van het ontmoetingscentrum De Bommel in een voormalige school in deelgemeente Nieuwmunster. Het dorpsgezicht is beschermd en dus blijft de voorgevel bestaan. Maar voor de rest wordt het gebouw helemaal gestript. Voor de studie en de bouw trekt de gemeente 1,2 miljoen euro uit.

Rioleringswerken

Er gaat nog eens 1,2 miljoen naar rioleringswerken in de Oostendse Steenweg. De renovatie en instandhoudingswerken van vier beschermde kerken zal de gemeente 800.000 euro kosten. Volgend jaar al starten ze met de renovatie van het ijzeren hekken rond de kerk in Houtave.

Er gaat elk jaar ook 120.000 euro naar de brandweer en 665.00 naar de politie.

Heikel punt

Heikel punt in de landelijke gemeente is de doortocht in Zuienkerke dorp. De weg is te smal voor de vele grote landbouwvoertuigen die er passeren. Het huidige bestuur kiest ervoor om geen ring aan te leggen. Ze willen wel mee helpen investeren om de gewestweg anders in te richten zodat het daar veiliger wordt voor fietsers.