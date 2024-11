Door het incident is het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde onderbroken. De ontspoorde trein zal in principe rond 19 uur getakeld worden. Pas daarna kan de precieze schade aan de infrastructuur in kaart gebracht worden. In de loop van het weekend kan alle schade dan hersteld worden.

Het is de bedoeling dat het treinverkeer vanaf maandag opnieuw normaal kan verlopen. In afwachting daarvan zet de NMBS vervangbussen in op het traject.