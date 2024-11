Sinds 5 uur zaterdagochtend rijden er weer treinen op de lijn tussen Brugge en Lichtervelde. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Vrijdagochtend werd in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem, een in panne gevallen bus geramd door een trein. De buschauffeur had de reizigers net op tijd opgedragen de bus te verlaten.