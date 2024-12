De voormalige voetbalspeler en -coach Jerko Tipuric is nu buschauffeur. Twee twee weken geleden viel hij in panne met een lijnbus vol schoolkinderen op de overweg in Veldegem, bij Zedelgem: "Ik vroeg aan de kinderen of we op de sporen stonden, en ze zeiden ja. Ik startte toen meteen de bus, maar de bus geraakte niet van de sporen", blikt Tipuric terug, "Ik heb dan alle kinderen geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Op dat moment ben je geen mens, maar een dier. Dan kan je bevriezen, vechten of vluchten. Ik was in alle staten."

Hij kon de passagiers en zichzelf op tijd uit de bus evacueren. Luttele seconden later werd de bus vernield door een aanstormende trein, de schade was enorm.