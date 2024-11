De Lijnbus die vrijdagochtend op een overweg in Veldegem stilviel en vervolgens geramd werd door een aankomende trein, moest eigenlijk vijf jaar geleden uit dienst gehaald zijn. De bus dateerde van 2005 en had al meer dan een miljoen kilometer op de teller, schrijft Het Nieuwsblad vanochtend. De bus was wel onderhouden en goedgekeurd.