"Jerko Tipurić is niet enkel een held van dat moment in Veldegem," klonk het op het stadhuis.

"Hij is ook een man die Brugge al vele jaren rijker maakt. In het verleden als voetballer bij Groen-Zwart en ook als hoofdtrainer bij onder andere Cercle en Club Brugge. En nu, als buschauffeur, opnieuw iemand die zorg draagt voor anderen en die veiligheid biedt," zegt burgemeester Dirk De fauw.