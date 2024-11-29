6°C
Zedelgem

Jer­ko Tipu­ric krijgt medail­le voor hel­den­daad op over­weg Veldegem

Tipuric medaille

In Brugge is Jerko Tipuric geëerd voor zijn heldendaad in Veldegem, vorig jaar. Tipuric reed met de schoolbus toen die stilviel op een overweg. Hij leidde zijn zestien passagiers toen naar buiten en redde zo hun leven.

Voor zijn heldendaad kreeg de voormalig voetballer van onder meer Cercle Brugge nu een medaille van de Carnegie Hero Fund. 

"Jerko Tipurić is niet enkel een held van dat moment in Veldegem," klonk het op het stadhuis. 

"Hij is ook een man die Brugge al vele jaren rijker maakt. In het verleden als voetballer bij Groen-Zwart en ook als hoofdtrainer bij onder andere Cercle en Club Brugge. En nu, als buschauffeur, opnieuw iemand die zorg draagt voor anderen en die veiligheid biedt," zegt burgemeester Dirk De fauw.

Wat is de Carnegie Hero Fund?

De Carnegie Hero Fund werd in 1911 in het leven geroepen. De Amerikaanse filantroop Andrew Carnegie schonk aan België een kapitaal, waarvan de opbrengst moet gebruikt worden om vreedzame heldendaden te belonen door toekenning van eervolle onderscheidingen of door giften aan de slachtoffers. Het Carnegie Hero Fund kent diploma’s en medailles toe aan mensen die het leven van een andere persoon of personen gered hebben.

Treinongeval Veldegem

