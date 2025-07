De buschauffeur en voormalig voetbaltrainer van onder meer Cercle Brugge redde op 29 november vorig jaar de zestien passagiers uit zijn lijnbus. Die bus was plots stilgevallen op de treinsporen in Veldegem, bij Zedelgem. De meeste passagiers waren kinderen die op weg waren naar school. Tipuric slaagde erin iedereen van de bus te krijgen enkele minuten voor een trein zou voorbijkomen.

Tipuric nam een medaille en diploma in ontvangst in het bijzijn van zijn gezin en was geëmotioneerd en trots. Hij zal op 21 juli tijdens de nationale feestdag ook gefeliciteerd worden door koning Filip. Ook de gouverneur was onder de indruk van Tipuric' heldendaad. "Als je kijkt naar de beelden van die dag, laat dat niemand onberoerd. Er is een ramp vermeden."