Trein­ver­keer stil tus­sen Ware­gem en Dein­ze na onge­val aan over­weg in Zulte

Spoorweg

Archief

Het treinverkeer tussen Waregem en Deinze ligt sinds half negen maandagochtend volledig stil door een ongeval aan een overweg in Zulte. Dat is vernomen bij de brandweer en het nieuws is bevestigd door Infrabel.

Het incident gebeurde rond 8.30 uur. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is in beide richtingen onderbroken. Volgens de infrastructuurbeheerder is het nog niet duidelijk wanneer het treinverkeer opnieuw kan worden opgestart, maar het kan nog enkele uren duren.

De redactie
Treinverkeer Treinongeval

