"De bus is vanmorgen opeens heel hard gestopt op de spoorweg," zegt Matteo Lecluyse. Hij zat op de bus toen hij plots stilviel. "De buschauffeur raakte eigenlijk niet meer vooruit. Dus hij riep opeens: 'iedereen uit de bus!' En nog geen 30 seconden later reed de trein tegen de bus."

"Ik had dat niet zien aankomen, ik was toch wel enkele uren in shock voor ik echt besefte wat er is gebeurd. Ik zag de trein tegen onze bus rijden en toen dicht ik: 'droom ik? Is het wel echt, wat hier is gebeurd?"