Zover is het nog niet, maar op de Cowboy Henk-rotonde aan de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk duikt wel al een tractor met kar op. Daarop slogans die verwijzen naar de Europese landbouwpolitiek die het de boeren erg lastig maakt. Dit is een eenmansactie, na bemiddeling door de politie is de tractor weer vertrokken.



Op snelwegen in Wallonië en de ring rond Brussel zijn er al sinds gisteren acties tegen het stikstofdecreet.