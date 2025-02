De bal ging aan het rollen toen een Iraaks gezin met een driejarig kind op 28 april 2023 in Zeebrugge werd aangetroffen op een autotransport richting het Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers bleken die nacht in de buurt van Doornik in een van de wagens verstopt te zijn. De speurders legden de link met feiten van 20 maart, toen vijf mensen van Iraakse origine werden ontdekt in een koelcontainer in Zeebrugge. De slachtoffers, onder wie kinderen van 4 en 7 jaar oud, zaten boven op de lading en hadden het erg koud.