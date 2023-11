In Zeebrugge werden in maart vijf personen van Iraakse origine aangetroffen in een koelcontainer. De slachtoffers, onder wie kinderen van vier en zeven jaar jong, zaten bovenop de lading en hadden het erg koud. Ongeveer een maand later kwamen in Zeebrugge opnieuw vermoedelijke feiten van mensensmokkel aan het licht. Een driejarig kind en zijn Iraakse gezin zaten in een nieuwe wagen die uit de streek van Doornik kwam en naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd zou worden.