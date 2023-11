In een mededeling schrijft het parket van West-Vlaanderen: “De haven van Zeebrugge wordt door mensensmokkelaars nog steeds gebruikt om transmigranten over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk. Politie en parket blijven inzetten op de strijd tegen de mensensmokkel. Waar de indruk zou kunnen bestaan dat de aandacht de afgelopen jaren alleen zou zijn gericht op mensensmokkel door middel van kleine bootjes (small boats), dient te worden onderlijnd dat ook de andere vormen van mensensmokkel nauwlettend in de gaten worden gehouden. De slachtoffers in dit dossier waren onder meer gezinnen met kleine kinderen en een hoogzwangere vrouw. Zij werden getransporteerd in nieuwe auto’s maar ook in koelcontainers die in werking waren. Dit zijn levensgevaarlijke situaties, en er dient koste wat kost vermeden te worden dat dodelijke slachtoffers zouden vallen."