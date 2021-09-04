De feiten speelden zich af op 26 augustus 2021 op de E40 richting kust. Een koppel uit Kortenaken was onderweg naar Nieuwpoort toen het ter hoogte van Beernem te maken kreeg met een bumperklever. De bewuste Mercedes bleef het koppel volgen en probeerde hen tot vier keer toe van de weg te rijden.

Uiteindelijk werden de twee ter hoogte van Loppem klemgereden, waarna de wegpiraat zelfs op hen afstapte. B. zou hen bedreigd hebben met een harde elektrische kabel. De slachtoffers kwamen er uiteindelijk met de schrik van af.

