Zedelgem Oostkamp

Toch 37 maan­den cel­straf voor ver­keers­agres­sie op E40

Agressie e40

Een man van 44 uit Hertsberge is door de Brugse strafrechter tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor bedreigingen en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. De beklaagde reed onder andere een wagen klem op de E40 in Loppem. Kenneth B. kreeg in eerste instantie een straf met uitstel, maar leefde zijn voorwaarden niet na.

De feiten speelden zich af op 26 augustus 2021 op de E40 richting kust. Een koppel uit Kortenaken was onderweg naar Nieuwpoort toen het ter hoogte van Beernem te maken kreeg met een bumperklever. De bewuste Mercedes bleef het koppel volgen en probeerde hen tot vier keer toe van de weg te rijden.

Uiteindelijk werden de twee ter hoogte van Loppem klemgereden, waarna de wegpiraat zelfs op hen afstapte. B. zou hen bedreigd hebben met een harde elektrische kabel. De slachtoffers kwamen er uiteindelijk met de schrik van af.

Man die koppel belaagt met ijzeren staaf op E40 aangehouden

Nieuw ongeval

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde in februari 2020 al eens een werkstraf kreeg, omdat hij een brandblusapparaat naar een claxonnerende wagen had gegooid. Enkele maanden later werd hij door de politierechter ook veroordeeld voor vluchtmisdrijf. De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde Kenneth B. in maart 2023 tot 37 maanden gevangenisstraf met uitstel en onder voorwaarden. De beklaagde moest zich onder meer aan een alcoholverbod houden.

Ondertussen biechtte B. aan zijn justitieassistent op dat hij in de zomer van 2024 agressief uit de hoek kwam na een verkeersongeval. Bovendien veroorzaakte hij op kerstavond een verkeersongeval onder invloed van alcohol. Daarom werd zijn straf met uitstel een effectieve celstraf van vier jaar.

Belga
Redactie
Agressie

Koets 01
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

