Intussen zijn alle chauffeurs van de stelplaatsen in Kortrijk en Geluwe weer aan het werk. "Alle bussen konden uitrijden", zegt Alain Haegeman van ACV. De vakbonden willen wel dat buschauffeurs beter beschermd worden. "We blijven zoeken naar oplossingen om in alle bussen in een afscherming te voorzien. We hopen dat nu versneld te krijgen."

Maandag kreeg een buschauffeur van De Lijn in Kortrijk slagen van een 18-jarige reiziger. De jongeman werd opgepakt en moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen.