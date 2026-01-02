10°C
Kortrijk

Bus­chauf­feurs weer aan het werk na geval van agres­sie in Kort­rijk, dader gedagvaard

De Lijn Kortrijk

De stelplaats van De Lijn in Kortrijk

Het busverkeer van De Lijn in de regio Kortrijk verloopt dinsdag weer normaal. Maandag brak er nog een spontane staking uit nadat een buschauffeur in Kortrijk werd aangevallen door een passagier. De vakbonden ijveren wel nog voor een afscherming voor chauffeurs in alle bussen.

Intussen zijn alle chauffeurs van de stelplaatsen in Kortrijk en Geluwe weer aan het werk. "Alle bussen konden uitrijden", zegt Alain Haegeman van ACV. De vakbonden willen wel dat buschauffeurs beter beschermd worden. "We blijven zoeken naar oplossingen om in alle bussen in een afscherming te voorzien. We hopen dat nu versneld te krijgen."

Maandag kreeg een buschauffeur van De Lijn in Kortrijk slagen van een 18-jarige reiziger. De jongeman werd opgepakt en moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De Lijn staking Kortrijk
Nieuws

Personeel De Lijn Kortrijk staakt nadat collega rake klappen krijgt, dader (18) opgepakt

Gedagvaard voor opzettelijke slagen en verwondingen

Het parket West-Vlaanderen heeft de 18-jarige verdachte intussen gedagvaard in snelrecht voor opzettelijke slagen en verwondingen. De man kreeg de dagvaarding mee bij het verlaten van het politiecommissariaat. Hij zal zich op 26 februari moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank in Kortrijk. 

Belga
Staking De Lijn Agressie

