Aan een halte bij het gerechtsgebouw in Kortrijk vergat een buschauffeur van De Lijn deze ochtend in de spits te stoppen. Een reiziger, wellicht tussen de 17 en 18 jaar, werd daarop agressief en sloeg de chauffeur in het gezicht. De chauffeur werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht, daar kreeg hij tien hechtingen. Hij is een tijdje buiten strijd. Door de gebeurtenis heeft het personeel op de stelplaatsen van Kortrijk en Geluwe besloten om de rest van de dag te staken.

