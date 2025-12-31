8°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Kortrijk

Per­so­neel De Lijn van stel­plaat­sen Kort­rijk en Gelu­we staakt na agres­sie tegen buschauffeur

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het personeel op de stelplaatsen van Kortrijk en Geluwe heeft maandagvoormiddag spontaan het werk neergelegd. De aanleiding? Agressie tegenover een buschauffeur. 

Aan een halte bij het gerechtsgebouw in Kortrijk vergat een buschauffeur van De Lijn deze ochtend in de spits te stoppen. Een reiziger, wellicht tussen de 17 en 18 jaar, werd daarop agressief en sloeg de chauffeur in het gezicht. De chauffeur werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht, daar kreeg hij tien hechtingen. Hij is een tijdje buiten strijd. Door de gebeurtenis heeft het personeel op de stelplaatsen van Kortrijk en Geluwe besloten om de rest van de dag te staken. 

De Lijn Kortrijk
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Leonie Delodder
Staking De Lijn

Meest gelezen

Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vkoardooie
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Dierentransport

Transportbedrijf uit Houthulst krijgt vergunning terug na schorsing wegens dierenleed
Strooiwagen Menen

Strooidiensten alert door winterse buien: “Preventief strooien blijft nodig”
Ongeval Brugge gevel 1

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Ongeval Lissewege
Update

Twintiger overleden na klap tegen elektriciteitspaal in Lissewege
Staking NMBS

Vakbonden bij het spoor willen eind januari hele werkweek staken
Aanmelden