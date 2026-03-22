Min­der agres­sie tegen per­so­neel van De Lijn

Politieactie De Lijn

In 2025 zijn 2.028 chauffeurs en controleurs van De Lijn slachtoffer geworden van agressie. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsminister Annick De Ridder.

Het aantal incidenten ligt 12 procent lager dan een jaar eerder en zelfs 30 procent lager dan in 2019. In 303 gevallen ging het om fysiek geweld, terwijl 1.725 incidenten verbale agressie betroffen.

De daling zou te danken zijn aan extra maatregelen zoals meer controleurs, camerabewaking op voertuigen en afsluitbare stuurposten voor chauffeurs. Zo is intussen 87 procent van de bussen uitgerust met camera’s en beschikt 93 procent over een afgesloten stuurpost.

Daarnaast komt er mogelijk nog een nieuwe maatregel: chauffeurs en controleurs zouden binnenkort bodycams kunnen dragen. Het wetsontwerp daarvoor is bijna klaar. Toch blijft waakzaamheid nodig. “Elk geval van agressie is er één te veel,” klinkt het.

Belga
De Lijn Agressie

