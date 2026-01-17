Aanmelden
Vlaams minis­ter De Rid­der steunt maat­re­gel na zwa­re aan­val op buschauffeur

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder vindt het een goeie zaak dat de burgemeester van Kortrijk een busverbod heeft opgelegd aan een man van 18 die een buschauffeur zwaar toetakelde. Dat zei ze in de commissie mobiliteit na vragen van onder meer Bert Maertens.

Het incident deed zich voor op een verouderde bus zonder afgesloten stuurpost. Die oude bussen zullen niet langer ingezet worden op bekende probleemlijnen tot alle bussen zo'n cabine hebben. Er komen camera's in alle bussen en bodycams, belooft de minister.

"Het zijn niet enkel de controleurs die bodycams zullen kunnen dragen, maar ook de chauffeurs. Dat zal besproken worden tijdens het sociaal overleg, want ik kan me inbeelden dat sommige chauffeurs dat niet willen en andere wel", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder.

