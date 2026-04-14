Buschauffeurs De Lijn leggen aan de kust spontaan werk neer nadat collega kopstoot krijgt
Aan de volledige kust is het busverkeer deze avond zwaar verstoord nadat buschauffeurs uit protest hun dienst hebben neergelegd. De spontane actie volgt op een ernstig geval van agressie in Bredene waarbij een chauffeur een kopstoot kreeg terwijl hij achter z'n stuur zat.
Het incident gebeurde rond 16.20 uur op een lijnbus in Bredene. Een reiziger gaf de chauffeur, terwijl die achter het stuur zat, een kopstoot. De bestuurder raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.
Daarop besloten collega-chauffeurs uit onder meer Oostende, Knokke en De Panne om hun ritten stop te zetten en terug te keren naar de stelplaats. Door de actie is het busverkeer langs de volledige kust ernstig verstoord. Ook op de kusttram kan er mogelijk impact zijn.
Overleg
De actie krijgt steun van de vakbonden. Vanavond is er nog overleg gepland met een leidinggevende om de situatie te bespreken en te bekijken hoe het verder moet.
Het is voorlopig onduidelijk of de hinder zich morgen zal verderzetten, al wordt dat niet uitgesloten.