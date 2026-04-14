Het incident gebeurde rond 16.20 uur op een lijnbus in Bredene. Een reiziger gaf de chauffeur, terwijl die achter het stuur zat, een kopstoot. De bestuurder raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Daarop besloten collega-chauffeurs uit onder meer Oostende, Knokke en De Panne om hun ritten stop te zetten en terug te keren naar de stelplaats. Door de actie is het busverkeer langs de volledige kust ernstig verstoord. Ook op de kusttram kan er mogelijk impact zijn.