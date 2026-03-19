Op maandag 12 januari nam een 18-jarige man uit Wevelgem de bus, maar iets voor 8 uur liep het fout. Ter hoogte van de Meensepoort, in de Beheerstraat in Kortrijk, werd buschauffeur van De Lijn, Mario Verhellen uit Waregem, aangevallen. De jongeman sloeg de chauffeur meermaals in het gezicht nadat die een halte voorbijreed. De chauffeur raakte daarbij zwaargewond. Hij kreeg tien hechtingen en kon een tijd niet werken. Na het incident keerden een 40-tal chauffeurs spontaan terug naar de stelplaats in Kortrijk en ook in de satellietstelplaats Geluwe legden chauffeurs een tijd het werk neer.

In februari zou de rechtszaak starten in snelrecht, maar er werd uitstel gevraagd omdat er meer onderzoek nodig is. "Op het ogenblik van de feiten heeft mijn cliënt een verklaring afgelegd die haaks staat op de verklaring van de buschauffeur", klonk het toen bij de advocaat van de jongeman, Thomas Vandemeulebroucke. "Wij vragen bijkomend onderzoek en we gaan dat zelf ook verzamelen." Er kwam na het incident meteen heel wat reactie op sociale media, die getuigenissen wil Vandemeulebroucke verzamelen. "Die mensen hebben verklaard wat er onmiddellijk na de feiten is gebeurd, ook naar het gedrag toe van de buschauffeur."

Werkstraf

Donderdagvoormiddag ging de zaak uiteindelijk van start. Voor het hele incident riskeert de jongeman een celstraf van zes maanden. Maar advocaat Thomas Vandemeulebroucke vroeg een opschorting van de straf met als voorwaarde dat hij zich laat begeleiden en ondergeschikt een werkstraf van 60 uur, omdat zijn cliënt nog een blanco strafblad heeft. Het Openbaar Ministerie kon zich eventueel vinden in een werkstraf van 80 uur. Het slachtoffer vroeg zo'n 2.600 euro schadevergoeding. Hij is intussen weer aan het werk.

"Ik vind het in ieder geval al heel positief dat de tegenpartij eigenlijk zijn schuld erkent, dat hij een mea culpa geslagen heeft en dat hij eigenlijk ook in begeleiding is om te vermijden dat dat opnieuw zal gebeuren", klonk het bij Mario. "Als we kijken we naar een eventuele strafmaat had ik eigenlijk liever gehad dat de agressor een werkstraf kreeg, dan een gevangenisstraf. Zo kan hij nog iets terug doen voor de maatschappij, want hij heeft niet alleen mij als individu geraakt maar ook de gemeenschap."