Agressieve busreiziger na paar weken al voor rechter, “maar eerst bijkomend onderzoek en extra getuigenissen”
In de rechtbank van Kortrijk is de zaak rond agressie tegen een buschauffeur van de Lijn uitgesteld naar eind volgende maand. Volgens de advocaat van de beklaagde is er meer onderzoek nodig.
De jonge Wevelgemnaar sloeg de chauffeur meermaals in het gezicht nadat die een halte voorbijreed. De chauffeur raakte daarbij zwaar gewond. Hij kreeg tien hechtingen en kon een tijd niet werken. Na het incident keerden een veertigtal chauffeurs spontaan terug naar de stelplaats in Kortrijk en ook in satellietstelplaats Geluwe legden chauffeurs een tijd het werk neer.
Vanmorgen zou de rechtszaak daarover al starten in snelrecht, maar er was meteen uitstel.
"Op het ogenblik van de feiten heeft mijn cliënt een verklaring afgelegd die haaks staat op de verklaring van de buschauffeur. Dus wij vragen bijkomend onderzoek en we gaan dat zelf ook verzamelen," zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.
Wij zullen onze verantwoordelijkheid opnemen voor hetgeen waar we onze verantwoordelijkheid voor moeten opnemen, maar dat wil niet zeggen dat de omstandigheden waarin alles is gebeurd niet correct moeten geschetst worden."
Er kwam na het incident meteen heel wat reactie op sociale media, die getuigenissen wil Vandemeulebroucke nu verzamelen. "Die mensen hebben verklaard wat er onmiddellijk na de feiten is gebeurd, ook naar het gedrag toe van de buschauffeur."