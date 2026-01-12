De jonge Wevelgemnaar sloeg de chauffeur meermaals in het gezicht nadat die een halte voorbijreed. De chauffeur raakte daarbij zwaar gewond. Hij kreeg tien hechtingen en kon een tijd niet werken. Na het incident keerden een veertigtal chauffeurs spontaan terug naar de stelplaats in Kortrijk en ook in satellietstelplaats Geluwe legden chauffeurs een tijd het werk neer.

Vanmorgen zou de rechtszaak daarover al starten in snelrecht, maar er was meteen uitstel.