Het onderzoek wees uit dat T. in november 2022 op een gelijkaardige manier al een jas had buitgemaakt aan het station van Tielt. De speurders ontdekten dankzij een foto van de bankkaart van het slachtoffer dat de beklaagde in diezelfde periode in Sint-Niklaas een minderjarige had afgeperst op de trein. Ten slotte moest de TikTokker zich ook verantwoorden voor feiten op 14 december 2022 in het station Gent-Sint-Pieters. Twee minderjarige meisjes kwamen tussenbeide toen een groep jongeren een kameraad probeerde te bestelen, maar ze werden uiteindelijk zelf van hun geld beroofd.

Na ruim twee maanden voorhechtenis werd T. onder voorwaarden vrijgelaten. Sinds begin 2024 zit hij door een conflict met een treinbegeleidster echter opnieuw in de cel. Het OM vorderde 30 maanden effectieve celstraf. "Hij schepte er genoegen in om andere mensen schrik aan te jagen", aldus procureur Charlotte Vonck. Voor I. werd een jaar cel gevorderd.