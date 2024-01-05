De verdediging vroeg voor beide geweldplegingen de vrijspraak. Meester Filip De Reuse wierp op dat zijn cliënt door zijn filmpjes gezocht werd door het treinpersoneel. "Alexander gaat een zware tijd tegemoet", citeerde de advocaat een besloten chatgroep van NMBS-personeel. "Die groep bulkt van racisme, seksisme en opruiende taal. Van rechtse chatgroepen wordt minder getolereerd door justitie."

Volgens de verdediging handelde T. op 4 januari uit wettige zelfverdediging. De beklaagde zou het slachtoffer geduwd hebben toen ze hem volgde en zijn gsm af wilde nemen. Uit de bewuste beelden bleek volgens meester De Reuse duidelijk dat de treinbegeleidster dan in het kruis van zijn cliënt schopte.

De rechter doet uitspraak op 10 maart.