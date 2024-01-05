TikTokker ‘Flinke Jongen’ riskeert 15 maanden cel voor geweld tegen treinbegeleiders
Een 23-jarige man uit Wingene heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor geweld tegen twee treinbegeleiders. De bekende TikTokker "Flinke jongen" beweert dat een treinbegeleidster eerst in zijn kruis schopte. Het openbaar ministerie vorderde vijftien maanden effectieve gevangenisstraf.
Alexander T. zou het op 1 juli 2023 aan de stok gekregen hebben met een mannelijke treinbegeleider. Volgens het slachtoffer zou de beklaagde zijn vinger overgeplooid hebben, waardoor een stuk nagel afbrak. Op 4 januari 2024 kwam het op een trein tussen Oostende en Brugge tot een woordenwisseling met een treinbegeleidster. Tijdens die schermutseling zou "Flinke jongen" een duw en een slag op de kin van het slachtoffer gegeven hebben.
In de cel
De TikTokker maakte al langer filmpjes waarin hij het treinpersoneel en andere reizigers jende. Na zijn vrijlating zette T. ook het incident van 4 januari online, waardoor hij zich ook voor inbreuken op de privacy moest verantwoorden. Voor afpersingen op de trein en in stations kreeg de beklaagde in april 2024 al 250 uur werkstraf. De twintiger voerde die werkstraf niet uit, waardoor hij nu alsnog dertig maanden effectieve celstraf uitzit. Het OM vorderde dinsdagochtend nog eens vijftien maanden effectief.
Wettige zelfverdediging?
De verdediging vroeg voor beide geweldplegingen de vrijspraak. Meester Filip De Reuse wierp op dat zijn cliënt door zijn filmpjes gezocht werd door het treinpersoneel. "Alexander gaat een zware tijd tegemoet", citeerde de advocaat een besloten chatgroep van NMBS-personeel. "Die groep bulkt van racisme, seksisme en opruiende taal. Van rechtse chatgroepen wordt minder getolereerd door justitie."
Volgens de verdediging handelde T. op 4 januari uit wettige zelfverdediging. De beklaagde zou het slachtoffer geduwd hebben toen ze hem volgde en zijn gsm af wilde nemen. Uit de bewuste beelden bleek volgens meester De Reuse duidelijk dat de treinbegeleidster dan in het kruis van zijn cliënt schopte.
De rechter doet uitspraak op 10 maart.