Rapper Key Controversy of Tom Desmet: "We zitten op 154.000 views in 36.000 uur nu. Hallucinant. Dat is echt 'crazy'. 'Insane' zou Acid zeggen."

Met zijn filmpje mengt Tom zich in de 'wedstrijd' op TikTok tussen twee Gentse en twee Antwerpse rappers. Key Controversy, want dat is zijn rappersnaam, vond dat West-Vlaanderen niet mocht achter blijven. Op enkele dagen tijd was zijn filmpje klaar.

"Het moest in het West-Vlaams. Als je het westen wil vertegenwoordigen, het is niet alleen Brugge maar heel West-Vlaanderen moet je afkomen met een heel sterk song waarin je West-Vlaanderen promoot op een komische noot. Het heeft geen zin om een tussentaal te spreken, Nederlands, Vlaams of Engels. ik heb gewoon mijn moedertaal aangenomen. En vollen bak zo plat mogelijk aan de slag gegaan."