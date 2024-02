De jongeman uit Wingene was echter niet aan zijn proefstuk toe. In een zaak van afpersingen werd T. begin maart 2023 na ruim twee maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Die feiten zouden zich eind 2022 afgespeeld hebben in Wingene, Tielt en Sint-Niklaas. Geen nieuwe strafbare feiten plegen was een van de voorwaarden. In die omstandigheden werd de verdachte opnieuw aangehouden de Brugse onderzoeksrechter.

Vrijdagochtend vroeg de verdediging aan de raadkamer met succes om T. onder voorwaarden vrij te laten. "Wij betwisten ten stelligste dat onze cliënt zijn voorwaarden heeft geschonden", aldus advocaat Filip De Reuse. Uit beelden zou moeten blijken dat de treinbegeleidster de verdachte eerst naar de keel greep, waarop hij haar enkel van zich afgeduwd zou hebben.