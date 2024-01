De jongeman uit Wingene was echter niet aan zijn proefstuk toe. In een dossier van afpersingen werd T. begin maart 2023 na ruim twee maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Die feiten zouden zich eind 2022 afgespeeld hebben in Wingene, Tielt en Sint-Niklaas. Geen nieuwe strafbare feiten plegen was een van de voorwaarden. In die omstandigheden werd de verdachte vrijdagnamiddag opnieuw aangehouden de Brugse onderzoeksrechter.

De verdediging vroeg vanochtend aan de raadkamer tevergeefs om T. onder voorwaarden vrij te laten. Volgens meester Gregory Everaert ontkent 'Flinke jongen' dat hij tijdens het incident op de trein klappen zou uitgedeeld hebben.