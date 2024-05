Bij een reddingsoefening zette de politie al eens eerder een drone in, maar de wetgeving laat het in de praktijk moeilijk toe. Deze test moet daar verandering in brengen.

"Tijdens de proefperiode wordt de geschiktheid van de drone voor verschillende taken voor maritieme dienstverlening uitgetest. De drone zal anomalieën, zoals kleine bootjes, drenkelingen of drijvende objecten op het water detecteren. Bij een incident wordt de drone gebruikt om de opgelopen schade aan een schip goed in beeld te brengen. Ook bij reguliere 'search and rescue'-oefeningen worden de mogelijkheden van de drone uitgetest", legt N-VA-parlementslid Bert Maertens uit.