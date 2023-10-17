Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verschillende grote supermarktketens halen pannenkoeken van de eigen merken uit de rekken en vragen consumenten die ze kochten, om ze terug te brengen. Er is een risico op een listeriabesmetting. Het gaat over Carrefour, Colruyt en Delhaize.
De pannenkoeken kunnen de bacterie Listeria Monocytogenes bevatten. Een listeria-infectie kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen. Mogelijke symptomen zijn misselijkheid en braken, buikkrampen, diarree of obstipatie, hoofdpijn en aanhoudende koorts.
Brugse producent
Het gaat over 'biologische pannenkoeken' (350 gram) van het merk De Brugse Pannenkoeken, met lotnummers D06/02/2026C en C13/02/2026C, en houdbaarheidsdata 6/2/2026 en 13/2/2026.
Bij Delhaize gaat het om 'Pannenkoeken uit Brugge BIO' met EAN-code 5400112131800 en houdbaarheidsdatum 06/02/2026. Het product werd verkocht tussen 19 en 23 januari. Ook hier worden consumenten terugbetaald.
Ook Colruyt en Carrefour
Ook het merk boni van de Colruyt-groep is betrokken. Daar worden de 'Pannenkoeken' van 600 gram met lotnummer B11/02/2026C en houdbaarheidsdatum 11/2/2026 teruggeroepen.
De recall gaat ten slotte ook over 'Pannenkoeken warm of koud' van het merk Carrefour BIO, met EAN-code 5400101261945 en als houdbaarheidsdatum 10/02/2026. Wie het product kocht, kan het terugbrengen naar de winkel en krijgt dan het geld terug.