Het gaat over 'biologische pannenkoeken' (350 gram) van het merk De Brugse Pannenkoeken, met lotnummers D06/02/2026C en C13/02/2026C, en houdbaarheidsdata 6/2/2026 en 13/2/2026.

Bij Delhaize gaat het om 'Pannenkoeken uit Brugge BIO' met EAN-code 5400112131800 en houdbaarheidsdatum 06/02/2026. Het product werd verkocht tussen 19 en 23 januari. Ook hier worden consumenten terugbetaald.

