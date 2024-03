De liberale vakbond ACLVB betreurt de beslissing . Er breekt opnieuw een periode van onzekerheid aan, zegt vakbondsman Wilson Wellens. “We zullen waken over een correcte transitie, waar loon- en arbeidsvoorwaarden behouden blijven, zoals voorzien in de wetgeving. Aangezien Supra Bazar een kleinere Belgische speler is, zeker in vergelijking met de grote Colruyt Group, zijn we onzeker over wat dit zal betekenen voor het personeel en de toekomst van Dreambaby op lange termijn."