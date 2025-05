Volgens de directie van Carrefour is de winkel in Sint-Kruis verlieslatend. De supermarkt sluit dan ook op 1 juli de deuren. Carrefour stelt vacatures in andere winkels open voor het personeel van Sint-Kruis. Werknemers kunnen ook mee overstappen naar de overnemer, met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden zoals wettelijk voorzien.