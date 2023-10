De Delhaize van Knokke-Heist is heropend, "iedereen mag blijven"

Toen het nieuws over de verzelfstandiging van Delhaizewinkels bekend raakte, was er ook hier wat paniek bij de medewerkers. Annick Coudeville, medewerker: "De eerste maanden was het hectisch. We wisten niet wat er zou gebeuren. Mogen we blijven of niet blijven? Wat zal er met de winkel gebeuren? Maar Kris heeft ons gerustgesteld dat we allemaal mogen blijven."