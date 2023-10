Eerste West-Vlaamse Delhaize met zelfstandige uitbater gaat open

Ook in onze provincie is de eerste eigen winkel van Delhaize geopend die een zelfstandige winkel is geworden. Het gaat om de supermarkt in Izegem. Zoals bekend wil de supermarktketen op termijn al de 128 eigen supermarkten verzelfstandigen. Maar daar kwam veel protest tegen. Bij ons gaat het om 12 winkels, voor 5 daarvan is er intussen een overnemer.