Vandaag komt het merendeel van de mosselen die we eten uit Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens met Nederland. Ze worden er gekweekt op de bodem. Het water is er niet zo diep, en er is weinig golfslag.

Nochtans is er ook voldoende mosselzaad aanwezig in onze Belgische Noordzee. Maar ze er kweken is verre van evident. De ruwe zee, de stroming en het weer maken het moeilijk om te kweken en oogsten, met als gevolg dat het erg kapitaalintensief is.